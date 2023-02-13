بارك أتباع الديانات الأفروبرازيلية من أومباندا وكاندومبل السامبادراما، وهي الساحة التي تحتضن عروض السامبا خلال كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل، في إجراء يهدف إلى تطهير يوم الجمعة قبل أسبوع من البداية الرسمية لكرنفال ريو الشهير. وقال مدير الكرنفال إلمو دوس سانتوس: "سنؤدي الطقوس وسنغني للقديسين الذين سيحكمون هذا العام، ونسأل، تحت قيادة والدنا أوكسالا، نطلب أن تباركنا جميع الأرواح حتى نتمكن من إقامة الكرنفال دون حوادث".

يعود كرنفال هذا العام إلى تاريخه الأصلي حيث يتم الاحتفال به بين الجمعة قبل أربعاء الرماد وأربعاء الرماد نفسها، قبل 47 يومًا من عيد الفصح أي بعد إلغائه وإعادة تنظيمه بسبب جائحة كوفيد-19 بين 2021 و2022. وتقدم مدارس سامبا للمجموعة الخاصة في ريو دي جانيرو عرضًا أخيرًا على ساحة السامبادراما يومي الأحد 19 والاثنين 20 من فبراير-شباط.