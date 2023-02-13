أنهى نشطاء منظمة "غرينبيس" أو "السلام الأخضر" اعتصامهم لمنصة نفطية تابعة لشركة شل في ميناء هاوجيسوند في جنوب غرب النرويج، بعد احتلال دام 13 يومًا. وقام النشطاء بتسلق حاجز الإنارة للمنصة التي يبلغ ارتفاعها 125 مترًا، ولوحوا بلافتة كتب عليها "أوقفوا الحفر. وابدأوا في الدفع". ويعد هذا أطول اعتصام لنشطاء منظمة "غرينبيس" لمنصة نفطية متحركة وقد انتهى الاعتصام دون تنفيذ أي عملية اعتقال في صفوف النشطاء.

أنهى نشطاء منظمة "غرينبيس" أو "السلام الأخضر" اعتصامهم لمنصة نفطية تابعة لشركة شل في ميناء هاوجيسوند في جنوب غرب النرويج، بعد احتلال دام 13 يومًا. وقام النشطاء بتسلق حاجز الإنارة للمنصة التي يبلغ ارتفاعها 125 مترًا، ولوحوا بلافتة كتب عليها "أوقفوا الحفر. وابدأوا في الدفع". ويعد هذا أطول اعتصام لنشطاء منظمة "غرينبيس" لمنصة نفطية متحركة وقد انتهى الاعتصام دون تنفيذ أي عملية اعتقال في صفوف النشطاء.