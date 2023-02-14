تُظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا حجم الأضرار التي لحقت بمدينة انطاكيا جنوب تركيا، بعد أسبوع من كارثة الزلزال المروع وسلسلة من الهزات الارتدادية. أودى الزلزال بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن، وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة بأنها قد "تتضاعف".

تُظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا حجم الأضرار التي لحقت بمدينة انطاكيا جنوب تركيا، بعد أسبوع من كارثة الزلزال المروع وسلسلة من الهزات الارتدادية. أودى الزلزال بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن، وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة بأنها قد "تتضاعف".