تظاهر ناشطون أكراد داخل حرم البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، ما أدى إلى وقف النقاشات وإجلاء النواب. وأكد النائب بالبرلمان الأوروبي برنارد غويتا العضو في مجموعة "رينيو" أن "هؤلاء من أنصار حزب العمال الكردستاني"، وإنهم جلسوا على حافة تعلو قاعة البرلمان، وأرجلهم تتدلى فوق أرضية المجلس. وتدخل أمن البرلمان لإقناع النشطاء بالنزول. واستأنفت رئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا النقاشات، وقالت "هذا البرلمان يدافع بفخر عن حرية التعبير والحق في التظاهر، لكن أي مظاهرة ينبغي أن تحترم دائما قوانينا والأمن العام، وألا تعرقل نقاشاتنا الديموقراطية". وكان زعيم حركة التمرد الكردية في تركيا عبد الله أوجلان اعتقل في 15 شباط/فبراير 1999، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 حزيران/يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم البلاد. ولكن تم تخفيف الحكم في 2002 إلى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

تظاهر ناشطون أكراد داخل حرم البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، ما أدى إلى وقف النقاشات وإجلاء النواب. وأكد النائب بالبرلمان الأوروبي برنارد غويتا العضو في مجموعة "رينيو" أن "هؤلاء من أنصار حزب العمال الكردستاني"، وإنهم جلسوا على حافة تعلو قاعة البرلمان، وأرجلهم تتدلى فوق أرضية المجلس. وتدخل أمن البرلمان لإقناع النشطاء بالنزول. واستأنفت رئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا النقاشات، وقالت "هذا البرلمان يدافع بفخر عن حرية التعبير والحق في التظاهر، لكن أي مظاهرة ينبغي أن تحترم دائما قوانينا والأمن العام، وألا تعرقل نقاشاتنا الديموقراطية". وكان زعيم حركة التمرد الكردية في تركيا عبد الله أوجلان اعتقل في 15 شباط/فبراير 1999، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 حزيران/يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم البلاد. ولكن تم تخفيف الحكم في 2002 إلى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.