خلف النوافذ الداكنة لمستودع صغير وسط تل أبيب، يتحرّك روبوت بين الرفوف ويسحب منها علباً تحوي كبسولات قهوة ثم يضعها داخل أكياس. شركة "وان إم روبوتيكس" الإسرائيلية، التي لا تتعدى مساحة مستودعاتها المنتشرة في عدد من المدن بضع أمتار مربعة، تسعى إلى تسهيل عمليات التسوّق الإلكترونية وتسريع إنجازها.

خلف النوافذ الداكنة لمستودع صغير وسط تل أبيب، يتحرّك روبوت بين الرفوف ويسحب منها علباً تحوي كبسولات قهوة ثم يضعها داخل أكياس. شركة "وان إم روبوتيكس" الإسرائيلية، التي لا تتعدى مساحة مستودعاتها المنتشرة في عدد من المدن بضع أمتار مربعة، تسعى إلى تسهيل عمليات التسوّق الإلكترونية وتسريع إنجازها.