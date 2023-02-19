وقفت المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي الدولي الثالث والسبعون لبرليناله مارييت ريسنبيك والمدير الفني كارلو شاتريان ورئيس لجنة التحكيم كريستين ستيوارت معاً على السجادة الحمراء مع صانعي الأفلام الإيرانيين وغيرهم من أعضاء مجتمع السينما لإظهار تضامنهم مع النساء والمتظاهرين في إيران. وركز المهرجان هذا العام على السينما ذات الطابع السياسي. وسيكون موضوع إيران التي أُطلق فيها أخيراً سراح المخرج جعفر بناهي بكفالة بعدما أمضى سبعة أشهر في السجن، حاضراً بقوة في المهرجان الذي يشدد مسؤولوه على كونه منبراً للفنانين المعارضين.

وقفت المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي الدولي الثالث والسبعون لبرليناله مارييت ريسنبيك والمدير الفني كارلو شاتريان ورئيس لجنة التحكيم كريستين ستيوارت معاً على السجادة الحمراء مع صانعي الأفلام الإيرانيين وغيرهم من أعضاء مجتمع السينما لإظهار تضامنهم مع النساء والمتظاهرين في إيران. وركز المهرجان هذا العام على السينما ذات الطابع السياسي. وسيكون موضوع إيران التي أُطلق فيها أخيراً سراح المخرج جعفر بناهي بكفالة بعدما أمضى سبعة أشهر في السجن، حاضراً بقوة في المهرجان الذي يشدد مسؤولوه على كونه منبراً للفنانين المعارضين.