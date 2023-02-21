بلغ عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو جنوب البرازيل 44 قتيلاً يوم الثلاثاء مع استمرار البحث عن العشرات الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

تركز معظم البحث في بلدية ساو سيباستياو الساحلية الجبلية حيث تم تسجيل 43 حالة وفاة.

وقال بيدرو دي روزاريو، العامل في بلدية ساو سيباستياو، إن رجال الإطفاء ما زالوا يأملون في العثور على أشخاص أحياء تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الانهيارات الأرضية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إنه تم التعرف على سبع جثث وتم الإفراج عنها لدفنها، بينما أصبح ما يقرب من 800 شخص بلا مأوى ونزح 1730 شخصاً.