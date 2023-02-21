بعد عامين من الانقطاع، عادت سلوفينيا لتحتفل بأحد مهرجاناتها التقليدية الذي يقام سنوياً في مدينة بتوي [Ptuj] شمال شرق البلاد. وشارك في المهرجان هذا العام نحو 2500 شخص من سلوفينيا أو خارجها، متنكرين بأزياء مختلفة ترمز إلى شخصيات إثنية وثقافات مختلفة.

بحسب وكالة أسوشييتد برس، كانت شخصيات "الكورنت" الأكثر مشاركة وبلغ عدد المتنكرين بها نحو 700 شخص. ومن المتوقع أن يزور المدينة هذا العام نحو 100 ألف شخص للمشاركة أو حضور العروض والمسيرات.

وKurentovanje [كورنتوفانيه] هو كرنفال سلوفينيا الأكثر شهرة والأهمية من الناحية الإثنية وقد تم تنظيمه لأول مرة في عام 1960.