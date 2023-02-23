الهدف من القلب المتوهج أمام كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا والمكون من 5000 شمعة، هو منح الأطفال الأوكرانيين الأمل والدفء، وتذكر أولئك الذين قتلوا في الحرب. لكن بحر الأضواء يُقصد به أيضاً التعبير عن "الشكر" لكل الذين يواصلون إظهار التضامن والمساعدة في النمسا وخارجها.

الهدف من القلب المتوهج أمام كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا والمكون من 5000 شمعة، هو منح الأطفال الأوكرانيين الأمل والدفء، وتذكر أولئك الذين قتلوا في الحرب. لكن بحر الأضواء يُقصد به أيضاً التعبير عن "الشكر" لكل الذين يواصلون إظهار التضامن والمساعدة في النمسا وخارجها.