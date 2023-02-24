ألقى متظاهرون الماء والرغوة على ضباط أمام محطة للشرطة في بونو، جنوب البيرو. وتعتبر "لعبة المياه" تقليداً كرنفالياً في البيرو، لكنها كانت هذه المرة بمثابة احتجاج ضد الحكومة أيضاً. ويقول روزميري كوتيبا، أحد المتظاهرين: "نواصل الاحتجاج بتقاليدنا ... لن نتوقف حتى تستقيل دينا بولوارتي". وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد توقيف الرئيس اليساري بيدرو كاستيو في السابع في كانون الأول/ديسمبر، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به. وتولّت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس، المنصب بعد إطاحته، بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزب كاستيو لكن المتظاهرين يرونها "خائنة".

ألقى متظاهرون الماء والرغوة على ضباط أمام محطة للشرطة في بونو، جنوب البيرو. وتعتبر "لعبة المياه" تقليداً كرنفالياً في البيرو، لكنها كانت هذه المرة بمثابة احتجاج ضد الحكومة أيضاً. ويقول روزميري كوتيبا، أحد المتظاهرين: "نواصل الاحتجاج بتقاليدنا ... لن نتوقف حتى تستقيل دينا بولوارتي". وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد توقيف الرئيس اليساري بيدرو كاستيو في السابع في كانون الأول/ديسمبر، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به. وتولّت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس، المنصب بعد إطاحته، بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزب كاستيو لكن المتظاهرين يرونها "خائنة".