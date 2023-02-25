تعهد الرئيس الأوكراني بالسعي لتحقيق النصر في عام 2023 حيث أحيا هو وأوكرانيون آخرون يوم الجمعة الذكرى الكئيبة الأولى للغزو الروسي الذي وصفه بأنه "أطول يوم في حياتنا". وبهذه المناسبة، اشاد فولوديمير زيلينسكي بالأوكرانيين على صمودهم في مواجهة أكبر وأخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إنهم أثبتوا أنهم لا يُقهرون في ما أطلق عليه "عام الألم والحزن والإيمان والوحدة". وقال في خطاب صباح الجمعة : "لقد نجونا من اليوم الأول من حرب واسعة النطاق. لم نكن نعرف ما الذي سيأتي به الغد، لكننا فهمنا بوضوح أنه علينا القتال".

تعهد الرئيس الأوكراني بالسعي لتحقيق النصر في عام 2023 حيث أحيا هو وأوكرانيون آخرون يوم الجمعة الذكرى الكئيبة الأولى للغزو الروسي الذي وصفه بأنه "أطول يوم في حياتنا". وبهذه المناسبة، اشاد فولوديمير زيلينسكي بالأوكرانيين على صمودهم في مواجهة أكبر وأخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إنهم أثبتوا أنهم لا يُقهرون في ما أطلق عليه "عام الألم والحزن والإيمان والوحدة". وقال في خطاب صباح الجمعة : "لقد نجونا من اليوم الأول من حرب واسعة النطاق. لم نكن نعرف ما الذي سيأتي به الغد، لكننا فهمنا بوضوح أنه علينا القتال".