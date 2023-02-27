افتتح أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا أمس السبت في واغادوغو بحضور رئيس وزراء مالي، التي تحل ضيف شرف والتي ينتشر فيها مثل بوركينا فاسو عنف جهادوي. واختير 170 عملا للتنافس في مهرجان "فيسباكو" في العاصمة واغادوغو، بما فيها 15 فيلما طويلا للفوز بتكريم "يينيغا غولدن ستاليين" وجائزة مالية مقدارها 30 ألف دولار. وقال رئيس اللجنة المنظمة ل"فيسباكو" فيديل أيمار تاميني إن الدورة ال28 للمهرجان تدور حول موضوع "السينما الإفريقية وثقافات السلام" في سياق الأزمة. وعلى مسرح ضخم، قدّم حوالى 60 راقصا عرض "20 مليون متطوع للدفاع عن الوطن" في إشارة إلى قوة متطوعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاسو، قاموا بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول. وتغيّب عن الحفلة الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في واغادوغو بانقلاب في أيلول/سبتمبر.

افتتح أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا أمس السبت في واغادوغو بحضور رئيس وزراء مالي، التي تحل ضيف شرف والتي ينتشر فيها مثل بوركينا فاسو عنف جهادوي. واختير 170 عملا للتنافس في مهرجان "فيسباكو" في العاصمة واغادوغو، بما فيها 15 فيلما طويلا للفوز بتكريم "يينيغا غولدن ستاليين" وجائزة مالية مقدارها 30 ألف دولار. وقال رئيس اللجنة المنظمة ل"فيسباكو" فيديل أيمار تاميني إن الدورة ال28 للمهرجان تدور حول موضوع "السينما الإفريقية وثقافات السلام" في سياق الأزمة. وعلى مسرح ضخم، قدّم حوالى 60 راقصا عرض "20 مليون متطوع للدفاع عن الوطن" في إشارة إلى قوة متطوعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاسو، قاموا بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول. وتغيّب عن الحفلة الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في واغادوغو بانقلاب في أيلول/سبتمبر.