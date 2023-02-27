قضى ستّون مهاجراً على الأقل في غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء. وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب. وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان "عشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة". وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطاماً خشبياً متناثراً على مسافة تزيد عن مئة متر من الشاطئ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.

قضى ستّون مهاجراً على الأقل في غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء. وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب. وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان "عشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة". وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطاماً خشبياً متناثراً على مسافة تزيد عن مئة متر من الشاطئ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.