مقتنيات شخصية لأحد ضحايا تحطم قارب في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا
no comment

غرق مركب هجرة قبالة سواحل منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا

لقي 60 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم في غرق مركبهم فجر الأحد قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المركب كان يقل نحو 150 مهاجرا. من جهتها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط.

لقي 60 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم في غرق مركبهم فجر الأحد قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المركب كان يقل نحو 150 مهاجرا. 
من جهتها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات