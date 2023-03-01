وصل إلى بلدة كروتونه في جنوب إيطاليا عددٌ من أقارب الضحايا الذين قضوا غرقا في عرض المتوسط عندما كانوا على متن قارب يقل مهاجرين كانوا متوجهين سواحل إيطاليا. ووُضعت التوابيت المغلقة للضحايا في قاعة كبيرة في كروتونه حيث تمكن ذووهم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أحبتهم وتلاوة الصلوات والترحّم على أرواحهم.

أما فرق الإنقاذ فقد تابعت البحث أملا في العثور على ناجين في حادث الغرق المروّع الذي وقع آخر الأسبوع الماضي قبالة السواحل الإيطالية.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 67 بعد أن عُثر صباح الأربعاء على جثة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام كان من بين ركاب القارب.