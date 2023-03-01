تتعرض ولاية كاليفورنيا لموجة إضطرابات جوية قاسية، حيث يحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وسيستمر تساقط الثلوج في الساحل الغربي حتى يوم الأربعاء.

وظلت المدارس والطرق عبر شمال كاليفورنيا مغلقة، حيث قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية "NWS" إن المنطقة تواجه "موجتين أخريين من الثلوج الكثيفة" وعاصفة ثلجية خطيرة مصحوبة بعواصف رياح، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في سييرا نيفادا، ويرتقب أن تستمر هذه الأوضاع على الأقل إلى غاية الأربعاء.

ويتوقع تساقط ثلوج إضافية (من 4 إلى 7 أقدام) على طول سييرا نيفادا، مما دفع بوكالة خدمة الطقس الوطنية إلى تحذير المواطنيين من السفر الذي"سيصبح خطيرًا للغاية ومستحيلًا في بعض الأحيان" في الجبال.

أصدر مركز سييرا أفالانش تحذيرًامن الانهيار الجليدي للمنطقة الخلفية حول بحيرة تاهو. واشار البيان الى ان "عاصفة اخرى اقوى بكثير" وصلت يوم الاثنين حيث جلبت "رياحا عاصفة مستمرة" ودرجات حرارة اكثر برودة وتساقط ثلوج تصل الى ستة اقدام بحلول صباح الاربعاء.