مظاهرات غاضبة للمزارعين في بروكسل احتجاجا على قرار خفض مستوى النيترات في المحاصيل الزراعية
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شاهد: مزارعون غاضبون يقودون 2700 جرار في شوارع بروكسل احتجاجا على خطة خفض انبعاثات النتروجين

غصت شوارع بروكسل بأعداد كبيرة من المزارعين الغاضبين احتجاجا على خطة حكومية جديدة تقضي بخفض انبعاثات النتروجين. ويهدف هذا التحرك الذي قاده المتظاهرون بمئات الجرارات لحمل السلطات على التوصل إلى اتفاق جيد يرعى مصالح العاملين بالقطاع ويعزز فرص الإنتاج الزراعي المحل.ي

غصت شوارع بروكسل بأعداد كبيرة من المزارعين الغاضبين احتجاجا على خطة حكومية جديدة تقضي بخفض انبعاثات النتروجين. ويهدف هذا التحرك الذي قاده المتظاهرون بمئات الجرارات لحمل السلطات على التوصل إلى اتفاق جيد يرعى مصالح العاملين بالقطاع ويعزز فرص الإنتاج الزراعي المحل.ي

وقد قدم المحتجون من منطقة فلاندرز ضمن قافلة مكونة من 2700 جرار سارت ببطء في بروكسل، فعطلت حركة المرور في الشواررع الرئيسية بالعاصمة البلجيكية ، 

وترمي خطة الحكومة إلى خفض انبعاثات النتروجين إذ أن إنتاج واستخدام الأسمدة النيتروجينية يولدان انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك الأمر مع الأسمدة العضوية.

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