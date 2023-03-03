غصت شوارع بروكسل بأعداد كبيرة من المزارعين الغاضبين احتجاجا على خطة حكومية جديدة تقضي بخفض انبعاثات النتروجين. ويهدف هذا التحرك الذي قاده المتظاهرون بمئات الجرارات لحمل السلطات على التوصل إلى اتفاق جيد يرعى مصالح العاملين بالقطاع ويعزز فرص الإنتاج الزراعي المحل.ي

وقد قدم المحتجون من منطقة فلاندرز ضمن قافلة مكونة من 2700 جرار سارت ببطء في بروكسل، فعطلت حركة المرور في الشواررع الرئيسية بالعاصمة البلجيكية ،

وترمي خطة الحكومة إلى خفض انبعاثات النتروجين إذ أن إنتاج واستخدام الأسمدة النيتروجينية يولدان انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك الأمر مع الأسمدة العضوية.