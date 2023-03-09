من كابول إلى باريس مروراً ببرشلونة و في يوم المرأة العالمي تظاهرت النساء الأربعاء في كل أنحاء العالم للدفاع عن حقوقهن المنتهكة لاسيما في أفغانستان بعد تولي حركة طالبان السلطة، وفي إيران التي تقمع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، وفي أماكن مختلفة حيث تُقتل النساء أو تواجهن خطر التشكيك بحقوقهن.

في باكستان المحافظة جدا والتي يسود فيها النظام الذكوري، نزلت النساء إلى الشوارع بالآلاف رغم محاولات السلطات في مدن كثيرة منع المسيرات التي تتطرق إلى مواضيع تُعتبر محرمة مثل الطلاق، والتحرّش الجنسي، والحيض.

وفي أفغانستان، "البلد الأكثر انتهاكاً لحقوق النساء في العالم"، بحسب رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان روزا أوتونبايفا، تظاهرت حوالى عشرين امرأة في كابول، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس.