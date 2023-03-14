ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت الماضي، واضطر آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم، وقتل شخصان على الأقل، بينما انهار سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.

وقال لويس أليخو، مشرف مقاطعة مونتيري، على تويتر: "كنا نأمل في تجنب هذا الموقف ومنع حدوثه، لكن السيناريو الأسوأ قد حصل مع فيضان نهر باجارو وتصدعت السد في منتصف الليل تقريباً".

وقال سكان المقاطعة لوكالة فرانس برس إن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم. وأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية إن المنطقة ظلت تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر يوم السبت.

وضربت سلسلة من العواصف الشديدة بشكل غير عادي ولاية كاليفورنيا لأسابيع. وكان من المتوقع أن تتسبب العاصفة الأخيرة في سقوط ما يصل إلى تسع بوصات (23 سم) من الأمطار على أراضي مشبعة بالمياه.