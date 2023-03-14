قتل شخص على الأقل وجرح ثلاثة صباح الثلاثاء في قصف روسي على وسط كراماتورسك في شرق أوكرانيا على ما قال الرئيس الأوركاني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح الرئيس عبر فيسبوك أن القصف ألحق أضرارا في ستة أبنية سكنية مضيفاً أن عمليات الانقاذ تتواصل. وأشار رئيس بلدية المدينة إلى تضرر 25 مبنى.

وقال الرئيس الأوكراني متوجهاً إلى روسيا "دولة الشر تواصل شن حرب على المدنيين" إلا أنها "ستعاقب لا محال على جرائمها". وتقع كراماتورسط التي كان عدد سكانها نحو 150 ألفا قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، قرب باخموت مركز المعارك منذ أشهر عدة.

وتتعرض المدينة التي تعتبر هدفاً روسياً لقصف روسي بانتظام وتشكل مركز المنطقة منذ احتل الروس والموالون لهم مدينة دونيتسك العام 2014. وفي الأول من شباط/فبراير قتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي لهذه المدينة.

وفي نيسان/أبريل 2022 ، أصاب صاروخ روسي محطة كراماتورسك ما أدى إلى مقتل نحو ستين مدنيا كانوا يحاولون مغادرة المنطقة. وباتت روسيا تعتبر دونيتسك جزءا من أراضيها بعد إجراء استفتاءات ضم الصيف الماضي.