العاصمة الأوكرانية، كييف، شهدت اليوم الثلاثاء، حفل تأبين للمقاتلين المتطوعين الذين قتلوا دفاعاً عن وطنهم منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 حين انطلقت أيضاً منطقة دونباس الشرقية أعمال التمرد التي نفذها انفصاليون مدعومون من موسكو.

واحتشد المئات عند جدار تذكاري أقيم تكريماً لأرواح الأوكرانيين الذي فقدوا حياتهم في الحرب التي تتعرض لها بلادهم منذ 9 سنوات.

وقال أحد الكهنة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين: بفضل بطولة هؤلاء الأشخاص، وأولئك الذين يواصلون حتى يومنا هذا محاربة المحتل الروسي والدفاع عن أوكرانياأ، بفضلهم جميعاً فإن لدينا فرصة للعيش بهدوء على هذه الأرض وتحت هذه السماء.