أعلنت اليابان رسمياً بدء موسم تفتّح زهر الكرز في طوكيو، اليوم الثلاثاء، وهو تقليد محلي يقوم على التأمل والتمتع بمشهد تفتح الأزهار الجديدة لأشجار الكرز كبشرى لحلول موسم الربيع.

وتفتح أزهار الكرز لدى الثقافة اليابانية يرمز إلى هشاشة الحياة وطابعها العابر، إذ ان هذه الزهور لا تستمر سوى أسبوع واحد، قبل أن تتناثر لتغزو أوراق خضراء نضرة أغصان الشجر.

وافتتح الموسم هذا العام قبل 10 أيام من موعده المعتاد، وذلك بسبب تداعيات الاحترار المناخي الذي سرّع من تفتح أزهار أشجار الكرز وهذا المشهد الجمالي، وقد توافد عشرات آلاف اليابانيين إلى المتنزهات لالتقاط الصور وسط الأشجار المزهرة.