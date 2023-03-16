شاهد: السلفادور تنقل ألفي سجين آخر إلى مركز جديد لإيواء "الإرهابيين".. مصير مجهول وحرب بلا رحمة

نقلت السلطات السلفادورية نحو ألفي سجين إلى مركز اعتقال تيكولوكو الجديد والعملاق المخصص لأربعين ألف سجين من أفراد العصابات التي تبثّ الرعب وتعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز في البلاد. وبُني السجن بأمر الرئيس نجيب أبو كيلة الذي أعلن قبل عشرة أشهر تقريبًا "حربًا" بلا رحمة على العصابات.

اتُهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملتها على العصابات، بعد أن أقر رئيس البلاد وحلفاؤه "حالة الاستثناء" في الكونغرس العام الماضي، والتي علقت حقوقاً رئيسية مثل الحق في الاتصال بمحام أو الاتصال الخاص. كما مُنحت الشرطة سلطة إجراء اعتقالات دون مذكرة أو تفسير.