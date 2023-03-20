شاهد: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نيروبي

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين المتجمعين خارج المكاتب الحكومية في العاصمة نيروبي للاحتجاج على التضخم.

وألقي القبض على حوالي عشرين شخصًا، من بينهم نائبان من المعارضة.