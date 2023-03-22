شاهد: بعد الإفراج عنه في مالي..الصحافي الفرنسي دوبوا يصل إلى باريس

وصل الصحافي الفرنسي الذي اختُطف قبل عامَين في مالي أوليفييه دوبوا من النيجر إلى فرنسا الثلاثاء حيث اجتمع بأقاربه، مشيرًا لوكالة فرانس برس إلى أنه لم يتعرّض لأي سوء معاملة خلال 711 يومًا من الاعتقال.

وكان في استقبال دوبوا (48 عامًا)، الذي أُفرج عنه الاثنين في نيامي في النيجر بالتزامن مع الإفراج عن المواطن الأميركي جيفري وودكي (61 عامًا) الذي بقي مخطوفًا لأكثر من ستة أعوام، أقاربه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب العاصمة باريس.

وبدا الصحافي الفرنسي مبتسمًا بعد رحلة استمرت نحو خمس ساعات. واجتمع بزوجته وأطفاله، قبل أن يتكلّم بضع دقائق مع الرئيس الفرنسي.

اختطف دوبوا، الصحافي المستقل، في الثامن من نيسان/ابريل 2021 في غاو بشمال مالي على أيدي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة.