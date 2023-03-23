شاهد: أهالي رام الله بالضفة الغربية يضيئون فانوس رمضان العملاق

على وقع التواشيح المخصصة بهذا الشهر، استقبل أهالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة رمضان بفرحة عارمة.

وتجمّع الأهالي في المدينة، منتظرين إنارة فانوس عملاق ضمن فعاليات ثقافية بمناسبة شهر رمضان.