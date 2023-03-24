شاهد: رجال الإطفاء يكافحون أول حريق هائل هذا العام في إسبانيا

دمر حريق ضخم أكثر من ألف هكتار شرقي إسبانيا، وأدى إلى إجلاء حوالي 1500 شخص من القرى المجاورة، بينما لا تزال فرق الإطفاء الإسبانية تعمل على إخماد النيران التي اندلعت أمس الخميس،

وجرى تنبيه رجال الإطفاء بشأن الحريق بالقرب من فيلانويفا دي فيفر في منطقة فالنسيا، الخميس قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل، ونشرت وحدة خدمات الإطفاء والطوارئ العسكرية الإسبانية 20 مروحية وطائرة إطفاء من أجل السيطرة السريعة على الحريق.

ومع أن توقيت الحريق أتى باكراً هذا العام، إلا أن السلطات ترجح أن تندلع المزيد من الحرائق في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصاً وأن إسبانيا تشهد موجة قوية من الجفاف وكمية الأمطار المتساقطة كانت شحيحة خلال الشتاء.