بدون تعليق: القدس تستقبل شهر رمضان بالأهازيج الشعبية والفوانيس المضيئة

احتفل سكّان مدينة القدس، مساء الخميس، بإضاءة "فانوس القدس الرمضاني"، في جمعية برج اللقلق المجتمعي، وبدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف.

وسبق حفل الإضاءة، مسارات احتفالية انطلقت من أمام أبواب القدس التاريخية، وصولاً إلى مكان الاحتفال في مقر الجمعية. وذلك بمشاركة فرق مقدسية شعبية مثل فرقة الرازم للتراث الشعبي والأناشيد الدينية وفرقة فناكيش.

ظهر المشاركون وهم يرتدون ألبسة مميزة وأوشحة للرأس تلبس خلال الصلوات وأثناء شهر رمضان، كما علت الأهازيج الشعبية وتزينت أزقة البلدة القديمة بالأضواء والفوانيس احتفالاً بالشهر الكريم.