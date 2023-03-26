شاهد: تغيب التلاميذ عن انطلاق العام الدراسي بعد أن فشلت طالبان في إعلان إعادة فتح أبوابها

تغيب الأولاد الأفغان عن فصول الدراسة غداة انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد بعد أن فشلت طالبان في الإعلان عن إعادة فتح أبواب المدارس. وقد أُعيد فتح المدارس في أفغانستان يوم الثلاثاء للعام الدراسي الجديد، لكن وصل عدد قليل فقط من المعلمين وطلاب المرحلة الابتدائية، ولم تُنظم أي فصول دراسية لأن الطلاب لم يكونوا على دراية بالبداية.

وقال العديد من المعلمين والمسؤولين إن وزارة التعليم لم تصدر أي إعلان علني عن إعادة فتح المدارس. وفي الأثناء، لا تزال الفتيات ممنوعات من الالتحاق بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الثاني على التوالي.