شاهد: عرض احتجاجي ضد مصارعة الثيران في كولومبيا قبل مناقشة مشروع القانون من قبل النواب

احتج عشرات المتظاهرين المناهضين لمصارعة الثيران في كولومبيا، في محاولة لزيادة الضغط على المناقشة المقبلة في البرلمان الكولومبي على أمل وضع حدّ لمنافسات مصارعة الثيران. وقام المتظاهرون، وهم يرتدون أقنعة على شكل رأس ثور من الورق المقوى الأحمر كما خضبوا أجسادهم بالطلاء الأحمر في إشارة إلى الدماء والطعنات التي توجه إلى الثيران خلال المصارعة التي تنتهي بقتل الحيوانات.

ونظم المتظاهرون احتجاجهم أمام مبنى الكونغرس الكولومبي. وفي حالة موافقة النواب على مشروع قانون إلغاء مصارعة الثيران، سوف يتم حظر مصارعة الثيران تمامًا بعد عامين من الآن. وفي غضون ذلك، ستمنع العروض التي من شأنها أن تتسبب في أي إصابة أو بتر أو حرق أو قتل للثيران.