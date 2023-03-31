شاهد: روسيا تعرض صاروخا باليستيا عابرا للقارات

عرضت روسيا صاروخ "أر إس- 24 يارس"، وهو صاروخ بعيد المدى وعابر للقارات وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. وقد جاء ذلك كجزء من التدريبات العسكرية التي تقوم بها موسكو بين الحين والآخر. وقد ترددت أنباء تشير إلى أن الصاروخ "مطمئن تقريبا". ويبلغ مدى الصاروخ يارس 12 ألف كيلومتر وهو نسخة مطورة من صاروخ "توبول-إم"، ويمكنه حمل ما لا يقل عن ستة رؤوس حربية قابلة للاستهداف بشكل مستقل، حمولة أقوى بعشر مرات من القنبلة التي استخدمها الأمريكيون في هيروشيما في 1945.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن هدفه في جعل نظام يارس جزءًا من "الأسلحة الروسية التي لا تقهر" والدعامة الأساسية للمكون الأرضي لترسانتها النووية. ولدى روسيا 440 رأساً نووياً من نوع "أر إس ـ 24"، بقدرة تدمير تبلغ 500 كيلوطن، وبقطر تدمير شامل بمساحة 2200 متر مربع وتدمير متفاوت بنحو 15.2 كيلومتراً مربعاً.