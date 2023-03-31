شاهد: الملك تشارلز الثالث يحذر من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل "تهديدا" لأوروبا

عبر ملك بريطانيا تشارلز الثالث الخميس عن أسفه لعودة "آفة" الحرب الى أوروبا متحدثا في خطاب تاريخي ألقاه أمام النواب الألمان عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى لو أن الحلفاء بامكانهم "تجسيد الشجاعة بوحدتهم".

وقال تشارلز الثالث، وهو أول ملك لبريطانيا يتحدث من داخل مجلس النواب الالماني (البوندستاغ)، إن الحرب الروسية في اوكرانيا تسببت "بالكثير من الألم الذي لا يمكن تصوره للعديد من الأبرياء".

تشكل الحرب "تهديدا" لأمن أوروبا "ولقيمنا الديمقراطية" كما أضاف في خطابه الذي استغرق حوالي نصف ساعة وألقى القسم الأكبر منه بالالمانية وانتهى بتصفيق النواب وقوفا.