شاهد: الملك تشارلز الثالث يختتم زيارته التاريخية لألمانيا بجولة في هامبورغ

اختتم ملك بريطانيا تشارلز الثالث الجمعة زيارته التاريخية لألمانيا بمحطة للذكرى في هامبورغ، في بادرة ترتدي بعدا رمزيا كبيرا بعد 80 سنة على الغارات الدامية التي شنها الحلفاء.

في ختام أول زيارة له الى الخارج بصفته ملكا، توجه الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا صباح الجمعة عبر القطار من برلين الى هامبورغ، ثاني مدينة في المانيا، برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

في ختام رحلة استغرقت ساعتين في القطار، وهو أمر نادر في إطار زيارة دولة، قام العاهل البريطاني بوضع إكليل من الزهر تحت المطر في محطة دامتور امام نصب في ذكرى الأطفال اليهود الذين أرسلوا الى بريطانيا هربا من النازية.

ثم توجه الى كنيسة القديس نيكولاس التي دمرت من جراء القصف الجوي البريطاني والأميركي في 1943، في لحظة تأمل الى جانب الرئيس الألماني، أعلى سلطة معنوية في البلاد.