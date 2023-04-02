شاهد: المسيحيون في نيجيريا يحتفلون بأحد الشعانين

شارك مئات الأشخاص في موكب أحد الشعانين في أكبر مدينة في نيجيريا في ذكرى أسبوع الآلام للمسيحيين.

وينقسم سكان نيجيريا بالتساوي تقريبًا بين المسيحيين في الجنوب بشكل أساسي والمسلمين الذين يهيمنون على الشمال.