شاهد: آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو دفاعاً عن سمعة البابا يوحنا بولس الثاني

شارك عشرات الآلاف من البولنديين في وارسو في "مسيرة وطنية للبابا" الذي توفي في نيسان/ أبريل 2005، للدفاع عن سمعة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي أتُهم مؤخراً بالتستر على قضايا تحرش جنسي بالأطفال عندما كان رئيس أساقفة، في بلد يُعرف بأنه متمسك بالعقيدة الكاثوليكية.

وعلى غرار جميع المسيرات الأخرى، قامت منظمات كاثوليكية بتنظيم هذه المسيرة بدعم معلن من الحكومة والحزب القومي الشعبوي الحاكم.

وكتب رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي في تغريدة: "نجتاز الاختبار بإظهار الحقيقة التي يجب أن تواجه الأكاذيب والتشهير والاهانات".