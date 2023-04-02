شاهد: جولة للبابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس قبيل إقامة صلاة أحد الشعانين

شكر البابا فرنسيس خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح، المؤمنين الذين صلوا من أجله أثناء مكوثه في المستشفى هذا الأسبوع حيث جرت معالجته من التهاب بالشعب الهوائية.

وقال البابا البالغ 86 عاماً بعد يوم من خروجه من المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام: "أحييكم جميعاً، أهل روما والحجاج لا سيما القادمين من أماكن بعيدة. أشكركم على مشاركتكم وكذلك على صلواتكم التي كثفتموها في الأيام الأخيرة. شكراً".

وألقى البابا التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله صباح الأحد في الساحة الذي زُيّنت بأكثر من 35 ألف نبتة وزهرة، قبل أن يترأس كما وعد، القداس الذي حضره نحو ثلاثين ألف شخص.