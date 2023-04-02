شاهد: وصل سعرها إلى 10 آلاف دولار.. معرض لبيع الأحذية النادرة في سنغافورة

التقى عشاق الأحذية في سنغافورة يوم السبت لحضور Sneaker Con، أحد أكبر عروض الأحذية الرياضية النادرة في العالم.

ولوح المعجبون بالأحذية في الهواء وصرخوا للحصول على جوائز، في حين أن العرض الذي استمر لمدة يومين كان يعني عملًا جادًا لهواة الجمع الذين أحضروا أحذية رياضية نادرة للبيع والتجارة.

وبيعت أحذية انتشرت سابقًا بإصدارات محدودة بمبالغ عالية وصلت إلى حدود الـ10 آلاف دولار.

وحضر المعرض أكثر من 200 علامة تجارية وأكثر من 150 تاجرًا وجامعًا، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 20 ألف زائر على مدار يومين، وفقًا للمنظمين.