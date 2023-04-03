موكب أحد الشعانين في القدس
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شاهد: مسيحيو القدس يحتفلون بأحد الشعانين

شارك الآلاف من المسيحيين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء في موكب الاحتفال بأحد الشعانين في مدينة القدس، رافعين سعف النخيل وأغصان الزيتون كما جرت العادة.

شارك الآلاف من المسيحيين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء في موكب الاحتفال بأحد الشعانين في مدينة القدس، رافعين سعف النخيل وأغصان الزيتون كما جرت العادة.

وسار موكب الاحتفال من جبل الزيتون وصولاً إلى البلدة القديمة في القدس.

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