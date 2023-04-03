وضع مواطنين روس أكاليل من الزهور خارج مقهى في سان بطرسبرغ الروسية كان قد شهد انفجاراً يوم الأحد، وأسفر عن مقتل مدون عسكري معروف وإصابة العشرات بجروح.

ويعتقد المحققون أن القنبلة التي استخدمت في التفجير كانت مخبأة في تمثال نصفي تمّ تقديمه لفلادلين تاتارسكي كهدية قبيل الانفجار مباشرة. وقال مسؤولون روس إن تاتارسكي قتل بينما كان يقود مناقشة في المقهى.

وأصيب نحو 30 شخصاً في الانفجار.

واعتقلت الشرطة الروسية الإثنين سيدة يشتبه في قيامها بتسليم القنبلة للمدون وقد أوضحت لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائي في الدولة، إن داريا تريوبوفا اعتقلت للاشتباه في تورطها في مقتل تاتارسكي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تريبوفا ربما لم تكن على علم بأن التمثال كان يضم عبوة ناسفة. وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائي في الولاية، تحقيقاً في تهم القتل العمد.