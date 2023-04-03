شاهد: أنصار ترامب يودّعونه قبيل سفره إلى نيويورك للمحاكمة

وقف أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجانب الطريق المؤدي إلى مار إيه لاغو، سكنه ومنتجعه ببالم بيتش بفلوريدا على أمل رؤيته قبيل مغادرته إلى نيويورك حيث سيمثل أمام المحكمة.

ورفع مؤيدو الرئيس الجمهوري السابق أعلاماً ولافتات كتب عليها "أمة ترامب" و "حافظ على أمريكا عظيمة".

يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه إلى الرئيس السابق تهم تتعلق بأموال تم دفعها خلال حملة عام 2016 لإسكات مزاعم لقاء جنسي خارج نطاق الزواج مع ممثلة أفلام إباحية.

ويواجه ترامب تهماً متعددة بتزوير سجلات تجارية، بما في ذلك جناية واحدة على الأقل، في لائحة الاتهام التي أصدرتها ضده هيئة محلفين كبرى في نيويورك.