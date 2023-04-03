شاهد: ترامب يستقل طائرته الخاصة ويتوجه إلى نيويورك لمحاكمة تاريخية الثلاثاء

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين فلوريدا متّجهاً إلى نيويورك حيث سيمثل اليوم، الثلاثاء، أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وترامب الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة [2024] يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لحشد الأصوات، بينما تطرح المحاكمة تهديداً لوضعه كالرجل الأقوى حالياً في الحزب الجمهوري.

وفي مطار بالم بيتش الدولي، استقلّ ترامب طائرته الخاصة وهي من طراز بوينغ 757، ولوّح للصحافيين خلال صعوده سلّمها.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" قبل دقائق من إقلاع الطائرة "متّجه إلى نيويوك. فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً!!!". وأضاف "هذه حملة اضطهاد. دولتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام تتّجه إلى الجحيم!".

ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة، ناشرة عشرات الآلاف من عناصر الشرطة لمدة أسبوع كامل.