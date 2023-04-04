شاهد: حريق مهول يلتهم سوقاً شعبياً للملابس في بنغلاديش

تمكّن المئات من رجال الإطفاء في بنغلادش الثلاثاء من السيطرة على حريق هائل أتى على سوق شهير للملابس في العاصمة دكا بعد أن كافحوه ساعات عديدة.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء في البلاد، الجنرال مين الدين، أنّ السيطرة على الحريق الذي اندلع حوالى الساعة السادسة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، تمت بفضل تعبئة 600 رجل إطفاء في جميع أنحاء المدينة ومنطقتها.

وعلى مدى أكثر من ستّ ساعات، كافح رجال الإطفاء النيران بعد أن ساهمت الرياح القوية في امتداد النيران إلى مبان مجاورة، بينّما خيّم الدخان الأسود على الأحياء القديمة بالعاصمة.

وتجمّع مئات المتفرجين في مكان قريب لمشاهدة الكارثة.

وأشار الجنرال مين الدين إلى أنّ "الحشد الكبير ونقص المياه" زادا من صعوبة إطفاء الحريق.