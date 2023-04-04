شاهد: العلم الفنلندي يُرفع في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو هذا الثلاثاء إن انضمام بلاده إلى الحلف العسكري للناتو "لا يستهدف أي شخص، وسيعزز موقعها الدولي ومجالها للمناورة". وأوضح نينيستو قبل رفع علم بلاده باللونين الأزرق والأبيض خارج مقر منظمة حلف شمال الأطلسي : "انتهى عصر عدم الانحياز في تاريخنا، لقد بدأت حقبة جديدة".

وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدوداً بطول 1340 كيلومتراً، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل-نيسان 1949.

ورُفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب الترتيب الأبجدي.

ولطالما تبنت الدولة الاسكندنافية الحياد بعد هزيمتها على يد السوفيات في الحرب العالمية الثانية، لكن قادتها أشاروا إلى رغبتهم في الانضمام إلى حلف الناتو بعد أشهر قليلة من غزو موسكو لأوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف جيرانها.