شارك عشرة فنانين تشيليين في حديقة الذكرى في العاصمة التشيلية سانتياغو في رسم منحوتات كبيرة لبيض عيد الفصح الذي يمثل أحد الطقوس العديدة خلال الأسبوع المقدس للمسيحية.

وتعتبر الأعمال النهائية لـ 10 بيضات عيد الفصح بمثابة معرض "ألوان عيد الفصح"، والذي سيستمر حتى نهاية أبريل-نيسان.

والفنانون الذين يعملون على بيض الراتنغ هم جوزيفينا خيمينيز، ترينيداد خوزمان، إيلينا هو، كونستانزا لاريناس، ناتاليا غوتيريز، داناي ألي، دانييلا ويليام، كاتالينا كومسيل ، ماكارينا لوبيز وبيبا إسبينوزا.

وقالت الرسامة بيبا إسبينوزا إنها اختارت طاووسًا متعدد الألوان لتصميمها لتلمح إلى "السحر" وفكرة "الشيء الأبدي". واوضحت بولينا غاراميلو، مديرة حديقة الذكرى، إن المعرض هو أحد الأنشطة الثقافية التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها في المكان.