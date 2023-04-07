شاهد: احتجاجات في المغرب إثر حكم اعتبر مخففا لثلاثة متهمين بالاغتصاب

خرجت عشرات الناشطات الحقوقيات المغربيات للتظاهر قبالة مقر محكمة الاستئناف في الرباط، وذلك احتجاجا على حكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاماً، اعتبر "مخففا جدا" وأثار استياءً عارماً. ورددت المتظاهرات شعارات تدين "اغتصاب الطفولة" وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلامياً واسعاً في الأيام الأخيرة في المملكة. كما نددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، ووقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به. وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما، اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.

خرجت عشرات الناشطات الحقوقيات المغربيات للتظاهر قبالة مقر محكمة الاستئناف في الرباط، وذلك احتجاجا على حكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاماً، اعتبر "مخففا جدا" وأثار استياءً عارماً. ورددت المتظاهرات شعارات تدين "اغتصاب الطفولة" وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلامياً واسعاً في الأيام الأخيرة في المملكة. كما نددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، ووقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به. وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما، اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.