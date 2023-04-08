شاهد: المسيحيون الكاثوليك يحيون يوم الجمعة العظيمة في نيويورك وبوروبرنس وروما

خرج آلاف المسيحيين للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة في نيويورك، ومشوا على جسر بروكلين في مسيرة شارك فيها حوالي ألفي شخص.

وفي بوروبرنس عاصمة هايتي خرج الكاثوليك في المسيرة، وفي صلواتهم دعوات لنهوض بلدهم المنهار، ووضع حد لأعمال عنف العصابات المستشري في العاصمة، منذ اغتيال رئيس البلاد جوفنيل مويز في شهر تموز/يوليو 2021.

وكان رئيس الوزراء أرئيل هنري طلب المساعدة العسكرية مرارا من المجتمع الدولي لمحاربة تلك العصابات القوية، بما أن قوات الشرطة الوطنية أقل عددًا وعتادًا.

أما في العاصمة الإيطالية روما، فقد تخلف البابا فرنسيس عن احتفال هذا العام لأسباب صحية، فيما سار آلاف الاشخاص لإحياء الاحتفال بالجمعة العظيمة، حتى المسرح الروماني (الكولوسيوم).