130 ‭‬ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى والمسيحيون يحيون الجمعة العظيمة

توافد ما يقارب 130 ألف شخص لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس، رغم القيود الشديدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية . وعقب انتهاء الصلاة، انتظموا بوقفة غاضبة على مدرجات مسجد الصخرة المشرفة، ورددوا هتافات التكبير و"نصرة الأقصى والالتفاف حول "المقاومة"، ثم جابت مسيرة ضخمة ساحات المسجد انطلاقاً من ساحة مصلى الصخرة المشرفة. وشارك المئات من الحجاج والمصلين المسيحيين في مسيرة الجمعة العظيمة، وامتلأت الشوارع بالمتدينين الذين ساروا على طول طريق الآلام (طريق الحزن) في البلدة القديمة بالقدس، وهو الطريق الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح سار عليه وهو يحمل صليبه قبل صلبه.

توافد ما يقارب 130 ألف شخص لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس، رغم القيود الشديدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية . وعقب انتهاء الصلاة، انتظموا بوقفة غاضبة على مدرجات مسجد الصخرة المشرفة، ورددوا هتافات التكبير و"نصرة الأقصى والالتفاف حول "المقاومة"، ثم جابت مسيرة ضخمة ساحات المسجد انطلاقاً من ساحة مصلى الصخرة المشرفة. وشارك المئات من الحجاج والمصلين المسيحيين في مسيرة الجمعة العظيمة، وامتلأت الشوارع بالمتدينين الذين ساروا على طول طريق الآلام (طريق الحزن) في البلدة القديمة بالقدس، وهو الطريق الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح سار عليه وهو يحمل صليبه قبل صلبه.