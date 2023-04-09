شاهد: خمسة جرحى على الأقل في انهيار مبنى في مدينة مرسيليا الفرنسية

أدى انهيار مبنى في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل، فيما يتوقع أن يكون هناك حوالي عشرة أشخاص تحت الأنقاض، لكن حريقاً يعرقل جهود عمال الإنقاذ في البحث عن ضحايا محتملين آخرين.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي حضر إلى الموقع لدعم السكان وحوالي مئة من عناصر الإطفاء أثناء عملهم، وجود أربعة أشخاص تحت الأنقاض "بشكل مؤكد"، وأضاف أنه "يمكن أن يكون هناك حوالي عشرة أشخاص".

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "حزنه" بسبب هذه المأساة.

وصرح كريستوف ميرمان رئيس إدارة المنطقة الواقعة في جنوب فرنسا، لوكالة فرانس برس أن هناك "شكوكا كبيرة بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى لكن يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".