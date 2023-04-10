شاهد: نفوق الحيتان على الشواطئ يثير القلق في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، ظهور جثة حوت عنبر ضخم على أحد شواطئ جزيرة "بالي" السياحية، وهو الحادث الثالث من نوعه في البلاد منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري ما أثار القلق بشأن هذه الظاهرة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز" السنغافورية أن الحوت البالغ طوله 17 مترًا ظهر على شاطئ جزيرة "بالي" السياحية أمس السبت وبدا مريضًا وهزيلًا، لافتة إلى أن حوتًا ثانيًا ظهر على شاطئ الجزيرة قبل أيام، وظهر آخر في أول الشهر الجاري.

وأوضحت السلطات أن الفحوص اللازمة للتعرف على سبب نفوق الحوت ستستغرق ثلاثة أسابيع، وأنه سيتم فرض حراسة على موقع نفوقه لمنع المواطنين من الوصول إليه.