فيديو: الحيوانات تحصل على نصيبها من بيض عيد الفصح في تشيلي

قامت حديقة حيوانات بوين في سانتياغو في تشيلي، بوضع البيض الملون في أقفاص الحيوانات بمناسبة عيد الفصح. الحديقة الأكبر في البلاد قامت بطلاء بيض النعام ووضع الغذاء فيه.

قامت حديقة حيوانات بوين في سانتياغو في تشيلي، بوضع البيض الملون في أقفاص الحيوانات بمناسبة عيد الفصح. الحديقة الأكبر في البلاد قامت بطلاء بيض النعام ووضع الغذاء فيه. قُدم البيض إلى حيوانات الباندا ونمور الثلج والليمور.